قطر تتعهد بتقديم 480 مليون للدولار مساعدات للفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان يوم الاثنين إن الدوحة تعهدت بتقديم 480 مليون دولار دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان "خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، و مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين و دعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة".

إقرأ أيضاً:

مسؤول قطري: لن نمنح "أعداءنا" المصريين تأشيرات دخول

مسؤول أممي يلتقي كبير مفاوضي حركة طالبان في قطر