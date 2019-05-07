روسيا تحذر من مغبة أي عمل عسكري أمريكي في فنزويلا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا سيكون كارثيا وغير مبرر.

وجاءت تصريحات لافروف عقب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين على هامش اجتماع مجلس بلدان القطب الشمالي في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال لافروف للصحفيين إن الاجتماع كان بناء، وإن الوزيرين حققا تقدما مقبولا فيما يتعلق ببحث الاستقرار النووي الاستراتيجي.

وأضاف لافروف أيضا أنه واثق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجدان فرصة أخرى للاجتماع مجددا بعد قمتهما في هلسنكي العام الماضي.

إقرأ أيضاً:

لماذا لم يلقِ مادورو القبض على غوايدو بعد؟

هل سيبرم ترامب وبوتين اتفاقا نوويا جديدا؟

تحطّم طائرة عسكرية ومقتل ركّابها قرب العاصمة الفنزويلية