احتجاز عدة رهائن في متجر للتبغ في بلاناك بالقرب من تولوز في فرنسا

قال مصدر بالشرطة إن مسلحا يحتجز عدة أشخاص رهائن في متجر لبيع الصحف والوجبات الخفيفة في ضاحية بلانياك بتولوز في جنوب غرب فرنسا اليوم الثلاثاء في عملية سطو مسلح فاشلة على ما يبدو. وأضاف المصدر أن المسلح أطلق رصاصة واحدة على الأقل صوب أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة الفرنسية وطلب شخصا يتفاوض معه، مشيرا إلى أن الحادث ليس له أي دوافع إرهابية على الأرجح.

وقال المصدر إن الشرطة تعتقد بأن المهاجم يحتجز خمسة أفراد. وطالبت الشرطة السكان في المنازل المجاورة بالتزام منازلهم وأقامت حاجزا أمنيا لمسافة 300 متر حول المتجر.

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