المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني : عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة إذا لم نتوصل لاتفاق

ذكر المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه يوافق على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي الذي طرحه قادة الاحتجاجات وجماعات المعارضة، لكنه يريد أن يكون نظام الحكم قائما على الشريعة الإسلامية، وأن خيار الدعوة لانتخابات مبكرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مطروح.

وقال الفريق شمس الدين كباشي "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع".

وفي معرض رده على سؤال بشأن مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، قال إن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة.

وقال:" لن يفلت أحد من المتهمين بقتل المتظاهرين والتحقيق جار"، كما ذكر أن 4 من أعضاء المجلس تقدموا باستقالاتهم.

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