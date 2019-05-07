وقائع صادمة تسببت في ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة الروسية

كشفت تقاريرصحفية أن طاقم الطائرة التي تحطمت في مطار شرميتييفو في موسكو يوم السبت لم يتخلص من كمية الوقود الزائد الذي كانت تحمله قبيل تنفيذها عملية الهبوط الاضطراري وهو الإجراء المتبع في حالات مماثلة.

الطائرة روسية، التي أقلعت من موسكو باتجاه مورمانسك، ضلت لمدة 28 دقيقة في الجو قبل أن تعود إلى المطار وتنفذ هبوطا طارئا بينما كانت لا تزال محملة بكمية ثقيلة من الوقود غير المحترق، وهو ما يفسر حجم ألسنة اللهب التي أتت على جسم الطائرة.

وصل عدد الذين قتلوا في حادثة تحطم الطائرة الروسية في موسكو 41 شخصا من أصل 78 راكبا كانوا على متنها.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الطيار دينيس إفدوكيموف قوله إنه اتبع إجراءات الهبوط بوزن زائد.

ولكن أفادت تقارير أن الطاقم لم يقم بالتخلص من الوقود، وهو أمر شائع بالنسبة للرحلات الجوية التي يجب أن تهبط بعد وقت قصير من إقلاعها للحيلولة دون أن تكون ثقيلة للغاية.

وقال الطيار إنه غير متأكد من سبب هبوط طائرة SSJ100 المعروفة باسم سوبرجيت.

وأظهر مقطع فيديو النيران تنطلق من الجانب السفلي للطائرة قبيل هبوطها، ثم انتشرت عبر الجزء الخلفي من جسم الطائرة في غضون ثوان عندما ارتطمت الطائرة بالمدرج.

وفور توقف الطائرة لجأ الركاب نحو الأبواب الأمامية وقفزوا نحو المدرج باستخدام المزالج القابلة للنفخ.

ووسط كل ذلك الهلع، قام بعض الذين فروا بالبحث عن أمتعتهم وحملها معهم، مما أثار شكوك من أن إقدامهم على هذا الفعل أدى إلى تأخر عملية إخلاء أقصى عدد ممكن من الركاب في وضع تصبح فيها أجزاء من الثانية حاسمة للغاية.

وهي اجراءات مخالفة لتعاليم السلامة والأمن في الطيران المدني.

وكتب ميخائيل سافتشينكو أحد الناجين على فيسبوك "لا أعرف ماذا أقول عن الأشخاص الذين فروا حاملين أمتعتهم، الله وحده سيحكم عليهم".

Друзья, сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать.... Publiée par Mikhail Savchenko sur Lundi 6 mai 2019

وقال الطيار إفدوكيموف، إن الطائرة فقدت الاتصال بسبب ضربة برق، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك قد أدى إلى الهبوط الطارئ أم لا.

وذكر مكتب التحقيقات الروسي إن مسجلات رحلة الطائرة تم العثور عليهما وسط الأنقاض المتفحمة حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء الروسية.

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وقال الناطق باسم مكتب التحقيق سفيتلانا بيترينكو إن المحققين يبحثون في ثلاثة احتمالات رئيسية وراء سبب الكارثة، وهي الطيارون غير المتمرسين أو قلة خبرتهم، وتعطل المعدات، والطقس السيئ.

وتم تقديم طائرة سوبرجيت الروسية التي الخدمة عام 2011 كبديل للطائرات السوفيتية القديمة. إلا أنها عانت من مشاكل تقنية ما دفع بهيئة الطيران الروسية إلى فتح تحقيقات في 2017.

وقال وزير النقل يفغيني ديتريش يوم الاثنين إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم تعليق العمل بطائرات سوبرجيت في روسيا أم لا.

Это пиздец, ребят. Это мой самолет. Сухой суперджет, рейс Москва-Мурманск. Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших. Остальное смотрите в новостях. Upd со мной все окей. Жив, пара ушибов. Upd2 - моя фамилия в списке раненых фейк. Либо ошибка. Я здоров. Спасибо вам всем за тёплые слова и за поддержку Publiée par Mikhail Savchenko sur Dimanche 5 mai 2019

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