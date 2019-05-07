قوات "خليفة حفتر" تسقط رابع طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق.. قائدها برتغالي الجنسية

أسقطت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) بقيادة الجنرال خليفة حفتر، طائرة حربية تابعة للحكومة الليبية جنوبي العاصمة طرابلس.

وأذاعت الوحدة الإعلامية لما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي" صوراً لشخص قالت إنه قائد الطائرة جالساً على كرسي وتظهر على وجهه آثار دماء، بينما يتلقى علاجاً طبياً . وفي صورة أخرى يظهر اللواء عبد السلام الحاسي القائد بالجيش الوطني الليبي وهو يقف خلفه.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة قوات حفتر إن دفاعاتها أسقطت الطائرة التابعة للكلية الجوية بمدينة مصراتة، كما تم إلقاء القبض على قائدها، الذي تبين أنه يحمل الجنسية البرتغالية، كما نشرت صوراً ومقاطع فيديو من موقع الحادث، وثقت للحظة سقوط الطائرة، ومشاهد من عملية القبض على قائدها.

ولم يكن لدى المتحدث باسم القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دولياً والمتمركزة في طرابلس أي تعليق فوري على الواقعة.

وأكد الحاسي وهو آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في قوات حفتر إلقاء القبض على الطيار "الأجنبي" الذي أسقطت طائرته من طراز ميراج في منطقة الهيرة جنوب العاصمة صباح الثلاثاء. ووصف الحاسي الطيار بـ"المرتزق"، لكنه تعهد بالحفاظ على أمنه وتقديم العلاج اللازم له.

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Reuters Smoke rises during a fight between government forces and Eastern forces in Ain Zara Tripoli

وبدأ الجيش الوطني الليبي هجوماً على العاصمة في أوائل نيسان (أبريل) لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق صدت تقدمه على المشارف الجنوبية للمدينة.

وقال سكان مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوبي طرابلسن أنه لدى سماع صوت الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض تصدت لها المضادات الأرضية. وأضاف السكان أنه حدث انفجار لدى إصابتها.

وقال ساكن من غريان "تم إسقاط الطائرة في بلدة الهيرة (10 كم من غريان) ورأيت قوات الجيش الوطني الليبي تعتقل الطيار".

وهذه الطائرة هي الرابعة التابعة لقوات حكومة الوفاق التي تسقطها قوات شرق ليبيا.

ويمثل التصعيد انتكاسة للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والدول الغربية لإنهاء الفوضى والانقسامات السياسية في ليبيا، بعد ثمانية أعوام من انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي.