وزير الطاقة الأمريكي: السعودية تزيد الإنتاج النفطي لموازنة أثر عقوبات إيران

أبلغ وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري قناة سي.ان.بي.ٍسي اليوم الثلاثاء أن السعودية تزيد إنتاجها النفطي لتلبية الحاجات الناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران.

وقال بيري في مقابلة مع سي.ان.بي.سي "حلفاؤنا، السعودية على سبيل المثال، يزيدون إنتاجهم لتلبية تلك الحاجات ذات الصلة بعقوبات إيران" مضيفا أن الرسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم هي عدم التعامل مع إيران.

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