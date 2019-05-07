شاهد: رئيس وزراء أستراليا يتلقى بيضة على رأسه في حفل نسائي

بيضة أخرى وجدت طريقها هذه المرة إلى رأس سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا وارتدت عن رأسه بدون أن تنكسر أثناء لقاء تنظمه جمعية المرأة الريفية في مدينة ألبوري جنوب البلاد.

رجال الأمن سارعوا لاحتجاز الفتاة واقتيادها بعيدا، بينما قال رئيس الشرطة في مؤتمر صحفي "لدينا امرأة رهن الاحتجاز فيما يتعلق بالحادث الذي حصل مع رئيس الوزراء هذا الصباح" مضيفا أن التحقيقات بالحادث لا تزال مستمرة.

ونقلت المشهد وسائل الإعلام الأسترالية المحلية الحادثة التي تلقت الكثير من التعليقات، حيث قال أحد المتابعين "كل شيء يرتد عن رئيس الوزراء، البيضة والأسئلة". وأعرب آخر عن استيائه قائلا "بعيدا عن السياسة، المجتمع هو من تسبب بتشجيع هذا السلوك المتخلف". بينما عزا البعض عدم انكسار البيضة إلى كونها "مسلوقة".

علق موريسون على الحادثة على حسابه على تويتر بقوله "سوف نقف في وجه التنمر، أكان صادرا عن هؤلاء النشطاء الجبناء الذين لا يحترمون أحدا أو عن النقابيين المتشددين الذين يقفون على رأس الشركات الصغيرة وموظفيهم في مواقع العمل".

وأظهرت لقطات صورها ناشطون الطريقة التي أمسكت فيها قوات الأمن بالفتاة، وقالوا بأنها طرحت امرأة مسنة أرضا أثناء التدافع وسط الازدحام.

بينما وصف زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن عمل الناشطة بأنه غير مقبول، وقال للصحفيين في ملبورن "هذا سلوك مشين ومروع"

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