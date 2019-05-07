أي مستقبل لمقدونيا الشمالية بعد فوز بنداروفسكي بالرئاسة؟

فاز المرشح المؤيد للغرب ستيفو بنداروفسكي بالرئاسة في شمال مقدونيا يوم الأحد في انتخابات وصفها الكثيرون بأنها استفتاء على تغيير اسم جمهورية البلقان مؤخراً.

هزم بنداروفسكي المرشح القومي وأستاذ الجامعة غوردانا سيلجانوفسكا-دافكوفا.

وأيد بنداروفسكي اتفاق مقدونيا الشمالية في يونيو 2018 مع اليونان لتغيير اسمها من جمهورية مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية بعد نزاع طويل حول مصطلح "مقدونيا". اليونان لها مقاطعة على الحدود مع مقدونيا الشمالية تسمى مقدونيا.

كان معدل إقبال الناخبين في شمال مقدونيا منخفضًا بحوالي 46.7 بالمائة وفقًا لموقع لجنة الانتخابات، حصل المرشح المدعوم من الحكومة بنداروفسكي على حوالي 436 ألف صوت حتى يوم الاثنين من أصل 1.8 مليون ناخب مؤهل.

يقول الخبراء إن دعم الرئيس المنتخب حديثًا للاتفاقية سيساعد شمال مقدونيا على المضي قدمًا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

على الرغم من حصول مقدونيا الشمالية على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي في عام 2005، إلا أن الجمهورية لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو بعد أن عرقلت اليونان انضمامها لأي من المجموعتين بسبب النزاع حول التسمية.

لكن احتمالات عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تغيرت بعد أن وافقت مقدونيا الشمالية، التي يشار إليها سابقًا باسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على تغيير اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية في اتفاقية يونيو 2018 مع اليونان والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير.

وقال بورجان جوفانوفسكي، رئيس تحرير موقع نوفا تي في الإخباري المقدوني لصحيفة "صباح الخير يا أوروبا" إن الانتخابات الرئاسية "أبرمت اتفاقا مع اليونان". يظهر أن "مقدونيا الشمالية مستعدة ... لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل مع اليونان"، وأن البلاد "تتوقع ضوءًا أخضر لبدء محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي".

وقد أعلن بنداروفسكي المنتخب حديثًا في خطاب النصر يوم الأحد أن النتيجة من هذه الانتخابات الرئاسية تعني التحرك المضمون كدولة للحصول على عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي، إلى جانب التنمية الاقتصادية في عالم ننتمي إليه".

للمزيد على يورونيوز

ماذا يحدث بعد ذلك في شمال مقدونيا؟

وقال يانوفسكي ليورونيوز: على الرغم من "الفوز في تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين المؤيدين لأوروبا والموالين لحلف الناتو والمؤيد للإصلاح" ، فإن الانتخابات تترك "ذوقًا مريرًا" لأن المرشح "القومي والشعبي" حصل على أكثر من 370 ألف صوت. وقال يانوفسكي إن هذا يظهر أن الحكومة فقدت بعض الدعم "بعد عامين فقط من الانتخابات البرلمانية".

فيما قالت المرشحة المعارضة سيلجانوفسكا-دافكوفا أثناء اعترافها بالانتخابات."أتمنى ألا يحكم النصر ... وأعلم شيئًا واحدًا، لن يتم حل جميع مشاكل مقدونيا".

لكن اتفاق بريسبا كان له بالفعل تأثير على مكانة مقدونيا الشمالية الدولية. بعد أن تقرر الاتفاق ، دعا الناتو البلاد رسميًا لبدء محادثات الانضمام إليه بمجرد التصديق على البروتوكول من قبل جميع الحلفاء الـ 29 ، ستصبح البلاد العضو الثلاثين في الناتو.

يقول الخبراء إن هذا التوسع في الناتو سيحد من النفوذ الروسي في غرب البلقان.

ما هو رد فعل اليونان على الانتخابات؟

أفاد مراسل يورونيوز فاي دولجيري من أثينا أن الحكومة اليونانية "راضية" عن نتيجة الانتخابات بسبب دعم بنداروفسكي لاتفاق بريسبا.

قام أعضاء في الحكومة اليونانية بجولة في اليونان لإقناع الشعب اليوناني بأن اتفاق بريسبا مفيد، لكن حتى عندما صادقت الحكومة اليونانية على اتفاقية بريسبا أشار الاستطلاع المبكر إلى أن غالبية الشعب اليوناني لم تؤيد الحل الوسط، إلا أن الحكومة اليونانية لا تريد تحديًا لاتفاق بريسبا قبل الانتخابات الأوروبية والعامة، وفقًا لما قاله دولجكيري لصحيفة صباح الخير يا أوروبا. ستجري الانتخابات العامة اليونانية في أكتوبر 2019.

لم يصدر بيان رسمي من الحكومة اليونانية بعد ، لكن وزير خارجية اليونان المناوب ، سيا أناجنوستوبولو ، أجاب يوم الاثنين قائلاً: "لقد أنهى شمال مقدونيا ماضيه القومي بعد اتفاقية بريسبا، أظهر جيراننا أنهم مصممون على المضي قدمًا ، وكسر جميع العقبات القومية ".