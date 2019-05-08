موسكو تستعرض قواتها في ذكرى هزيمة "النازية" ...فما هو جديد قطعها الحربية؟

تجمع سكان وسائحون من موسكو في العاصمة الروسية يوم الثلاثاء 7 أيار (مايو)، لمشاهدة الدبابات والشاحنات التي تحمل أنظمة صواريخ تمر عبر وسط المدينة، للمشاركة في التدريبات النهائية لمسيرة يوم النصر.

مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، ودبابات T-14 Armata الجديدة، وأنظمة صواريخ S-400 وغيرها الكثير - كل هذه المركبات القتالية هزت شوارع وسط موسكو أمام عدسات جوالات مواطنين روس شاهدوا البروفة النهائية قبيل العرض المزمع يوم الأربعاء. إذ تحتفل روسيا بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار (مايو) كل عام، فيما يتم الاحتفال بهزيمة ألمانيا النازية في باقي دول أوروبا قبل يوم واحد، أي في الثامن من هذا الشهر، بسبب فارق التوقيت بين موسكو والعواصم الأوروبية الأخرى عندما بدأ استسلام القوات الألمانية.

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ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فإن أكثر من 13600 عسكري برفقة أكثر من 130 مركبة عسكرية، و 74 طائرة هليكوبتر سيشاركون في العرض العسكري في الميدان الأحمر بمناسبة يوم النصر.

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ومن بين الآليات التي ستسير في استعراض وسط موسكو أحدث مدرعة روسية معروفة باسم "بوميرانغ". والتي صممت لنقل الجنود وحمايتهم من الألغام والمتفجرات شديدة الانفجار، والقذائف والصواريخ المضادة للدروع والمروحيات المهاجمة.

ومن منتجات التصنيع المشاركة في العرض العسكري سيارة عسكرية من نوع "لادا"، مخصصة لقوات المظلات. وزودت برشاش "كورد" عيار 12.7 ملم. وتوصف بأنها غير مرئية بسبب صعوبة اكتشافها بواسطة أجهزة الرؤية الحرارية. كما أنها تتميز بالقدرة على إطفاء النار تلقائياً في حال اشتعالها فيها، ومقاومتها للكيماويات.