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ألمانيا

شاهد: شاحنة تصطدم بقطار في ألمانيا والسائق ينجو بالقفز من المقصورة

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بقلم:  Euronews 
الحادث ادى إلى انحراف القطار عن مساره
الحادث ادى إلى انحراف القطار عن مساره
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اصطدم قطار بشاحنة نقل يوم الأربعاء بالقرب من بلدة رندسبورغ في المانيا.

وقالت الشرطة أن حوالي 20 شخصا أصيبوا في الحادث، وأن بعضهم قد تمت معاينتهم ومعالجتهم في مكان الحادث.

ستيفان جيبسن المتحدث باسم إدارة مرور مدينة أوشلاغ قال إن عملية اجلاء 25 شخصا كانوا على متن القطار استغرقت حوالي الساعة.

وكان سائق الشاحنة قد تمكن من القفز قبل من مقصورة القيادة قبل وقوع الحادث، والذي أدى إلى انحراف طفيف للقطار عن مكانه.

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