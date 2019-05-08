شاهد: النجوم والمشاهير يشاركون بأزياء جد غريبة في مهرجان نيويورك

حضر المشاهير بقوة في المهرجان السنوي ميت ميت 2019 في نيويورك. في ألبسة مثيرة وأخرى فاضحة إلتقت كل من جنيفر لوبيز وبيلي بورتر وجاريد ليتو وليدي غاغا في هذا الحدث الذي يهدف لجمع الأموال لمتحف المتروبوليتان للفنون في المدينة. المهرجان يمثل كذلك افتتاح معرض الأزياء السنوي لمعهد الأزياء في الولاية.

موضوع أزياء المهرجان تركز هذا العام حول مفهوم المعسكر، بلمسة قوية من الفكاهة والمبالغة والتفسير الليبرالي. المهرجان استلهم بشكل كبير من مقال الكاتبة سوزان سونتاج الذي نشر في العام 1964 تحت عنوان "ملاحظات من المعسكر".