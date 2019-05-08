أول ردود الفعل الدولية على قرار إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها النووية

فرنسا

قالت فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، اليوم، الأربعاء، إن بلادها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وحذرتها من عدم احترام التزاماتها قائلة إن ذلك قد يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد في وقت سابق يوم الأربعاء باستئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى عال إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بموجب الاتفاق.

وقالت بارلي لتلفزيون بي.أف.أم الفرنسي إن "ما من شيء أسوأ من انسحاب إيران، مضيفة أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها لبقاء الاتفاق".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر منذ ساعات من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده ستخفض بعد 60 مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، ما من شأنه أن يثير ردود فعل في عواصم القرار.

الصين

بدورها قالت وزارة الخارجية الصينية إن الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوقيع عليه في العام 2015 يجب تنفيذه بالكامل وكل الأطراف تتحمل مسؤولية الحفاظ عليه.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية، غنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بكين.