ميسي انهمر في البكاء عقب الخسارة على يد ليفربول

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي انهمر في البكاء فور دخوله إلى غرفة ملابس الفريق عقب الخسارة ضد ليفربول بنتيجة 4-0 والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواجه اللاعب الأرجنتيني ورفاقه صدمة كبيرة بعدما حول ليفربول تأخره في المباراة الأولى بنتيجة 3-0 لفوز بأربعة أهداف نظيفة على ملعب أنفيلد في تكرار لمشهد خروج برشلونة من البطولة العام الماضي على يد روما الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن ميسي اختير عشوائياً لإجراء الكشف عن المنشطات فتخلف عن الانضمام لباقي الفريق بمطار جون لينون في ليفربول.

وأضافت الغارديان على لسان الصحف الإسبانية أن ميسي دخل في مناوشات مع أفراد من جماهير برشلونة عقب وصوله إلى المطار منفرداً.

ميسي أعلن سابقاً أنه يسعى لعودة لقب دوري الأبطال إلى خزائن برشلونة هذا الموسم بعد ثلاثة مواسم من الغياب.

كذلك أراد ميسي تحقيق اللقب للمرة الخامسة له بشكل شخصي مع النادي.

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