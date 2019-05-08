نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، مؤكدا موقفا قائما منذ فترة طويلة، وذلك بعد أن أعلنت إيران أنها ستتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف نتنياهو في كلمة بمناسبة (يوم الذكرى): "سمعت صباح اليوم وأنا في طريقي إلى هنا أن إيران تعتزم استئناف برنامجها النووي... لن نسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، وسنواصل قتال من يسعون لقتلنا".

وتتهم إسرائيل إيران بمحاولة صنع السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن أنشطتها النووية هي لأغراض مدنية بحتة. ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أشد المعارضين للاتفاق الموقع سنة 2015، بين القوى العظمى وإيران بخصوص أنشطة إيران النووية.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعلن صباح الأربعاء أن إيران ستتوقف عن الحد من استخدام الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، متراجعة بذلك عن التزام عقدته في فينا سنة 2015، وقد مكنت تلك المعاهدة من رفع جزء من العقوبات الدولية عن إيران.

وكان نتنياهو عجل لحشد القوى الدولية على إدانة الاتفاق، الذي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه من جانب واحد سنة 2018. ويمرر رئيس الوزاء الإسرائيلي باستمرار رسالة ضمنية، تتعلق بالتلويح بعملية عسكرية، إذ أعلن نهاية العام اماضي أن إسرائيل مستعدة للهجوم على إيران على الأرض، إذا كان وجود الدولية العبرية مهددا.

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