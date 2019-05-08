قيادات الاحتجاجات والمعارضة تدعو للعصيان المدني في السودان

قال أحد قيادات الاحتجاجات في السودان إن من المحزن والمضحك أن المجلس العسكري تطرق لموضوع الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن هذه الوثيقة لا علاقة لها بالدستور، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المتحدث أن رد المجلس العسكري جاء مخيباً للآمال.

في السياق دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة اليوم، الأربعاء، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.

وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.

وأصر المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين.

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