شاهد: فنان يحول رئيس وزراء إيطاليا إلى لاعب جمباز

ترك فنان شارع إيطالي معروف باسم موبال إحدى قطعه الفنية الاستفزازية في وسط روما صباح الثلاثاء.

وتمثل اللوحة التي تركها الفنان رئيس الوزراء الإيطالي غوسيبي كونتي معلقا مثل لاعبة جمباز بين حلقتين واحدة خضراء ترمز إلى حزب الرابطة والأخرى صفراء ترمز لحركة 5 نجوم.

وفوق رأسه علامة تشير إلى الاتفاق الذي صدق عليه الطرفان لتشكيل حكومة ائتلافية في عام 2018.

وقال أحد المارة أمام القطعة المعلقة: "أعتقد أن سالفيني سيأتي ليأخذ بعض صور السلفي هنا، بعد أن فعل الفنانون ذلك بالقرب من منزل كونتي ".

ويسخر العمل الفني من المشهد السياسي الإيطالي الحالي حيث يحاول كونتي فيه ان يحافظ على التوزان بين نائب الوزراء لويجي دي مايو، زعيم حركة الخمس نجوم، وماتيو سالفيني، زعيم الرابطة.