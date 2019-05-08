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روسيا

شاهد: الساحة الحمراء في موسكو تنهي استعداداتها للاحتفال بيوم النصر

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بقلم:  Euronews 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو شارك في التدريبات الأخيرة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو شارك في التدريبات الأخيرة -
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Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
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شهدت الساحة الحمراء في موسكو أمس، الثلاثاء، جولة أخيرة من التدريبات استعداداً للاحتفال السنوي بيوم النصر، الذي سيقام غدا، الخميس، ويتخلله عرض عسكري ضخم. وتحتفل روسيا بعيد النصر الخامس والسبعين بعد يوم من الاحتفال به في أوروبا الغربية، ويعود السبب في ذلك إلى فارق التوقيت بين موسكو والبلاد الغربية، إذ أن استسلام النازيين في الحرب العالمية الثانية، وتعرف بـ"الحرب الوطنية العظمى" روسياً، جاء في أولى ساعات التاسع من أيار/مايو بحسب التوقيت الروسي. وشارك نحو 13 ألف جندي في التدريبات و132 آلية عسكرية و74 طائرة. وكما جرت العادة ستعرض روسيا دبابات تي 34 التي لعبت دوراً كبيراً في النصر في الحرب العالمية الثانية وأحدث معدتها العسكرية من منظومات مضادة للطيران ودبابات وصواريخ باليستية ومختلف أنواع الطائرات التابعة لسلاح الجو.