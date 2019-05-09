حمامة تجاوزت السرعة القانونية أثناء طيرانها تربك سلطات مدينة ألمانية !

تحتار سلطات إحدى المدن الألمانية في كيفية تطبيق القانون على خلفية خرق قانون السير في مخالفة سرعة، حيث أن من قام بالمخالفة طائر!!

فقد التقطت كاميرا مراقبة السرعة المحلية في مدينة بوخولت في شباط/ فبراير الماضي صورة حمامة تطير بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح في الشارع.

وفقًا لمسؤولي المدينة فالحمامة كانت تطير بسرعة 45 كم / ساعة في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 30 كم / ساعة.

ورغم أن قيمة المخالفة ليست كبيرة وتبلغ نحو 25 يورو، إلا أن السلطات لا تبدو متفائلة بشأن دفعها في أي وقت قريب.

وقال مسؤولون في منشور على موقع فيس بوك: "ما إذا كان الطائر قادرًا على دفع 25 يورو ومتى، سيظل سؤالاً مفتوحًا".

(wg) - ERWISCHT! Mit sage und schreibe 45 km/h bei erlaubten 30 km/h erwischte der städitsche Blitzer Mitte Februar eine... Publiée par Bocholter City sur Jeudi 2 mai 2019

ثم أضافت إدارة المدينة أنها لا تريد فتح قضية.

وجذبت الحادثة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ليتندر البعض ويقترح عودة ألمانيا إلى تسليم البريد عبر الحمام الزاجل، وكتب أحد المعلقين قائلاً "هذا أسرع بنسبة 100٪ من بعض سائقي شركة DHL للشحن عند التسليم".

للمزيد على يورونيوز:

شاهد.. اجراء عمليات جراحية في القلب لثلاثة قردة في نيويورك

تسجيل خرفان في مدرسة فرنسية تجنبا لإغلاق أحد الفصول

شاهد: كلب شجاع يتحدى أسدا ضايقه