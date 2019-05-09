شاهد: نقل طائرة أمريكية انزلقت إلى نهر في فلوريدا أثناء هبوطها إلى مكان آمن

تقوم بارجة ورافعة بنقل طائرة تابعة لخطوط طيران ميامي انترناشيونال -التي تجاوزت المدرج أثناء الهبوط وانزلقت إلى نهر في قاعدة عسكرية في فلوريدا السبت الماضي- إلى مكان آمن ليتمكن المحققون من مواصلة عملهم بالكشف عن أسباب الحادثة.

يقول المحققون إنهم استعادوا مسجل بيانات قمرة القيادة من الطائرة المستأجرة.

وتم استرداد مسجل بيانات الرحلة يوم السبت، لكن مسجل الصوت كان تحت الماء ولا يمكن الوصول إليه.

ولم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 143 شخصًا بجروح خطيرة جراء الهبوط ليل الجمعة، إلا أن كلباً وقطتين في عنبر الشحن نفقوا جراء الحادث.

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