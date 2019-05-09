"بي.بي.سي" تفصل مذيعا نشر صورة قرد في إشارة إلى مولود الأمير هاري وزوجته

فصلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أحد مذيعيها بعدما نشر صورة على تويتر لقرد يرتدي ملابس وعليها تعليق "الطفل الملكي يغادر المستشفى" في إحالة إلى مولود الأمير هاري وزوجته.

ووضعت ميغان، زوجة الأمير هاري، مولودها في الساعات الأولى من يوم الإثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي. وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا يتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث.

وكتب المذيع داني بيكر الذي يعمل في إذاعة "بي.بي.سي 5" على تويتر "فصلت للتو من العمل". وأوردت "بي.بي.سي" الأنباء أيضا. لم يرد متحدث باسم الوسيلة الإعلامية الأكبر في بريطانيا بعد على طلب للتعقيب.