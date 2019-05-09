خط حديدي بين هولندا وإسبانيا لنقل الخضروات والفواكه

بدأ في السادس من الشهر الجاري العمل على مسار جديد للسكك الحديدية، بتشغيل قاطرات مجمدة تابعة لشركة "كول ريل"، بين هولندا وإسبانيا.

الخط الجديد وهو خط مباشر بين مدينتي روتردام في هولندا وفالنسيا في إسبانيا، يشغل قطارات مجهزة ببرادات مخصصة لنقل الخضروات والفواكه، في 3 رحلات أسبوعية.

ومن شأن استخدام القطارات في نقل هذه البضائع تقليل نسبة انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الرحلات المشابهة التي تقطعها الشاحنات لنقل نفس البضائع بين البلدين.

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جورجو شرينغا المدير التنفيذي لشركة "يورو بول" في هولندا قال:"ثلاث رحلات أسبوعية لمدة عام، ستعادل مسيرة 12000 شاحنة سنوية لنقل نفس الكمية من البضائع، سنستمر باستخدام الشاحنات، لكننا سنعتمد على الطريقة الجديدة كونها ستخفف من انبعاث الغازات السامة".

القطارات ستنقل 42 حاوية إلى هولندا وستعود في نفس اليوم.

الدافع الرئيسي للشركات القائمة على المشروع "كول ريل ويورو بول سيستم وبيكير بارينديريتش"، هو الرغبة في إيجاد وسيلة نقل مستدامة بين البلدين، وهما شريكان تجاريان أساسيان لتصدير واستيراد الفواكه والخضروات الطازجة، كالخس والطماطم والخيار والبرتقال.