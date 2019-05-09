هيئة الطيران الإماراتية: لا يوجد موعد محدد لرفع حظر طائرات 737 ماكس

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها يوم الخميس إنها لا تستطيع تحديد موعد رفع حظر تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس.

وأضافت الهيئة في بيان أن فريقا منها شارك مؤخرا في اجتماعات فريق المراجعة الفنية الذي تم تشكيله للنظر في أنظمة التحكم في الطائرة بوينغ 737-8 ماكس.

وتم حظر تحليق الطائرة في مختلف أنحاء العالم في منتصف مارس آذار بعد تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس في أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار مما أدى لمقتل 346 شخصا.

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