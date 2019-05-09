البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على صفقة طائرات أباتشي محتملة لقطر

قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الخميس إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لطائرات هليكوبتر أباتشي هجومية لقطر قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وطلبت حكومة قطر شراء 24 طائرة هليكوبتر (إيه.إتش-64إي) التي تصنعها شركة بوينغ. وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن شركات دفاعية رئيسية أخرى مثل لوكهيد مارتن وجنرال إلكتريك وريثيون ستشارك في المشروع إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

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