شاهد:عقد من الماس والزمرد قد يباع بأربعة ملايين دولار في مزاد بجنيف

تتوقع دار مزادات سوثبي أن يحقق عقد ألماس وزمرد كولومبي من 76 قيراط سعراً يبلغ أربعة ملايين دولار الأسبوع المقبل في جنيف.

وقال رئيس قسم المجوهرات في سوثبي ديفيد بينيت: "منذ خمسة وعشرين عامًا، عندما بعناه، قلت إنه أعظم صف من الزمرد رأيته على الإطلاق، وبعد 25 عامًا، لا يزال الأمر كذلك" .

هذا العقد تم تصميمه من أجل الناشطة الاجتماعية الأمريكية هيلين بومونت.

وتأمل سوثبي في بيع جوهرة تاريخية أخرى في مزاد مايو، وهو تاج من الماس من الممكن أن يباع بـ 300 ألف دولار. وكان التاج قد صنع عام 1903 لآخر ولية عهد في الامبراطورية الألمانية، الدوقة سيسيلي فون مكلنبورغ شفيرين، ونسبته دار سوثبي إلى المصمم الشهير فابيرجي.

إلى جانب القلادة والتاج، من المتوقع أن يباع خاتم من الماس اللامع ويزن 36.57 قيراط بسعر يتراوح ما بين 4.5 و 5.5 مليون دولار.

وسيعقد المزاد في 14 أيار/ مايو في فندق ماندرين أورينتال Mandarin Oriental في جنيف.

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