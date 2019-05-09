شاهد: السودان يصادر 241 كيلوغراماً من الذهب ضبط على متن طائرة هبطت في الخرطوم

ضبطت قوات الدعم السريع السودانية 241 كيلوغراماً من الذهب في طائرة هبطت في العاصمة الخرطوم يوم الخميس في إطار تحقيق في عملية تهريب محتملة.

وقالت القوات إن الطائرة أقلعت من ولاية نهر النيل.

وقال اللواء عثمان محمد من قوات الدعم السريع إن 93 كيلوغراماً فقط من هذه الكمية هي الحاصلة على ترخيص بالتصدير. ولم يتضح وضع باقي الكمية.

وأضاف "واجبنا أن نسلم هذه الكمية الكبيرة لبنك السودان ومن ثم يتم اتخاذ وإكمال الإجراءات القانونية".

ولم يذكر محمد اسم شركة مغربية خاصة كانت مخولة بتصدير الذهب ولم يدل بأي تفاصيل أخرى لكنه أشار إلى أن الشركة مسجلة قانوناً للعمل في السودان.

ومناجم الذهب مصدر أساسي للعملة الأجنبية في البلاد التي تنتج 100 طن من المعدن الأصفر كل عام.

وهناك تقديرات تشير إلى أن نحو 70 بالمئة من ذلك الإنتاج يهرب للخارج مع محاولة المنتجين الالتفاف على القواعد التنظيمية التي تحتم بيع الذهب للبنك المركزي بالعملة المحلية بسعر يقل كثيراً عن نظيره في السوق السوداء.

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