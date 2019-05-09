فسخ عقد لاعب هولندي تغيب عن ناديه من أجل حضور مباراة أياكس

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي تيلستار الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية في هولندا فسخ عقد لاعبه يوردي فان دير لان بعدما تغيب عن تدريب للفريق الأسبوع الماضي لحضور مباراة أياكس أمستردام ضد توتنهام الإنكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحاول اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً خداع مسؤولي ناديه بادعاء المرض وهو ما تم اكتشافه لاحقاً عبر عدة طرق.

أولها كان طلب النادي من اللاعب أن يذهب لطبيب النادي وهو ما رفضه فان دير لان بحجة أن لديه موعد مع طبيبه الخاص، وفي اليوم الثاني عاد ليقول إنه يعاني من حمى ألزمته بالفراش.

كذلك ظهر فان دير لان عدة مرات خلال التغطية التلفزيونية للمباراة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن وانتهت بفوز أياكس بنتيجة 1-0 قبل أن يخسر النادي الهولندي لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويصعد توتنهام إلى المباراة النهائية.

وعلى الرغم من إنهاء تعاقده مع ناديه إلا أن فان دير لان عزم على حضور لقاء الإياب وغرد على موقع تويتر ليسأل إذا ما كان أحدهم لديه تذكرة شاغرة للقاء.

وتلقى فان دير لان رداً من أحد الصحفيين عرض عليه تذكرة لحضور المباراة وهو ما حدث بالفعل حيث نشر لاحقاً اللاعب صورة له بصحبة الصحفي على تويتر.

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