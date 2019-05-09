الخارجية الأمريكية: بومبيو يقطع زيارة لأوروبا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن وزير الخارجية مايك بومبيو أرجأ زيارته إلى غرينلاند لضرورة عودته إلى واشنطن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس: "يتعين أن يؤجل الوزير بومبيو زيارته لغرينلاند بسبب الحاجة لوجوده في واشنطن العاصمة اليوم".

وكان من المقرر أن يزور بومبيو غرينلاند يوم الخميس لكنه غادر لندن عائدا إلى واشنطن بدلا من ذلك.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عقوبات جديدة على إيران تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية، في أحدث تصعيد في التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وحث بومبيو بريطانيا يوم الأربعاء على تغيير موقفها إزاء الصين وشركة هواوي للاتصالات، واصفا ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأنه تهديد للغرب يشبه التهديد الذي شكله الاتحاد السوفياتي ذات يوم.

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