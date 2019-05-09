شاهد: صرصور "يتسلق" كتف الرئيس الفلبيني خلال كلمة له في تجمع انتخابي

لم يظهر أي انزعاج على رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي عندما تسلق صرصور بحجم الإصبع كتفه سريعا، بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابي. وأظهر مقطع فيديو الصرصور وهو يصعد إلى كتف دوتيرتي الأيسر، خلال التجمع الذي نُظم مساء أمس الأربعاء في إقليم بوهول وسط البلاد ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.

وسارعت مساعدة للرئيس لإبعاد الصرصور عن كتفه إلا أنه نزل إلى مقدمة قميصه. وعندما تنبه دوتيرتي إلى وجود الصرصور بحركة مساعدته المضطربة، أزاحه بعيدا.

بعد ذلك ضرب الأرض بقدمه ومزح قائلا إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور. وقال مفجرا ضحكات الحاضرين: "إنه ليبرالي! بكل تأكيد". وأكمل دوتيرتي بعدها بقية خطابه الذي استمر ساعتين.

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