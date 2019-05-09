شاهد: ترامب يضحك على اقتراح أحد مناصريه برمي المهاجرين بالرصاص

خاطب دونالد ترامب أنصاره في ولاية فلوريدا مساء الأربعاء، أثناء جولة حملته الانتخابية للعام 2020، قائلا "هل تتذكرون تلك الانتخابات الرائعة في 2016؟ والآن أمامنا 2020".

وتحدث الرئيس المثير للجدل عن منافسيه الديمقراطيين وملف التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ثم هاجم كعادته المنصات الإعلامية متهما إياها بنشر أخبار زائفة. ولكن حين تطرق لملف المهاجرين، تساءل عن الحلول المطروحة أمامه للتخلص من تدفقهم إلى بلاده، حينها قاطعوا أحد مناصريه قائلا "حل هو رميهم بالرصاص"، فما كان من ترامب إلا أن تبسم وأجاب "الأمر يعتمد ..." يعتمد....

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