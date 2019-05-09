فيديو: روسيا تقيم عرضا عسكريا مهيبا في ذكرى "الحرب الوطنية العظمى"

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بدء احتفالات ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في الميدان الأحمر بوسط العاصمة موسكو.

وألقى بوتين خطاباً قام فيه بتحية قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب ومنهم من لا يزال على قيد الحياة ودُعي لحضور الموكب.

كذلك وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح الملايين من الضحايا الذين قُتلوا خلال الحرب التي استمرت في الاتحاد السوفييتي السابق بين أعوام 1941 و1945.

وشهد الموكب عرض عسكري من الطراز الذي اشتهر به الاتحاد السوفييتي السابق للتباهي ببأس روسيا العسكري.

وتحتفل معظم الدول الأوروبية بنهاية الحرب العالمية الثانية، المعروفة في روسيا والاتحاد السوفييتي باسم "الحرب العظمى"، في الثامن من مايو-أيار بينما يحيي الروس ذكراها يوم 9 مايو-أيار نظراً لفارق التوقيت بين موسكو الغرب لحظة سقوط برلين النازية.

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