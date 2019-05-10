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تونس

مقتل 70 مهاجراً غرقاً قبالة السواحل التونسية

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بقلم:  Hassan Refaei 
مقتل 70 مهاجراً غرقاً قبالة السواحل التونسية
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لقي نحو 70 شخصاً حتفهم اليوم الجمعة جرّاء غرق مركبهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس بينما تم إنقاذ 16 آخرين، وفق ما ذكرت "رويترز" نقلاً عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وكانت مصادر تونسية ذكرت أن البحرية التونسية تلقّت إشعاراً بغرق مركب على بعد 60 كيلومتراً شرق سواحل مدينة صفاقس خارج المياه الإقليمية، فتوجهت إلى هناك حيث انتشلت عدداً من الجثث، فيما كانت مراكب الصيّادين قد أنقذت 16 شخصاً، وتم نقلهم على متن مركب عسكري.

وأضافت المصادر التونسية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عشرات الأشخاص من جنسيات افريقية كانوا على متن القارب الذي غادر يوم أمس الأربعاء ميناء مدينة زوارة الليبية باتجاه السواحل الإيطالية.

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