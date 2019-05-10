صورة معدلة بالفوتوشوب في كتاب لغة ألمانية في تركيا تثير سخرية واسعة!

أثار كتاب لتعليم اللغة الألمانية من إعداد وزارة التربية والتعليم التركية جدلاً وسخرية واسعين.

ففي الكتاب الذي تعده الوزارة لتعليم اللغة والثقافة الألمانية في مدارس تركيا الحكومية ظهرت صورة لمرأة محجبة وهو ما بدا غريباً وأثار تساؤلات حول كون الصورة قد خضعت لتعديل عن طريق برنامج فوتوشوب.

وقام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بلفت النظر إلىأن المرأة في الصورة الأصلية لا ترتدي غطاء رأس.

فعلى موقع الصور shutterstock تظهر الصورة الأصلية التي التقطت بواسطة مارتن نوفاك Martin Novak، والتي تم تحميلها على الموقع بتاريخ الأول من أيار/ مايو عام 2015، وفيها المرأة لا ترتدي حجاباً.

الكتاب الذي يتم توزيعه على المدارس، من قبل قسم الابتكار وتكنولوجيا التعليم، الملحق بوزارة التربية والتعليم، تظهر فيه الصورة المعدلة في الصفحة 62، وهو كتاب مخصص للصف العاشر لدراسة اللغة الألمانية كلغة ثانية في المنهج وللصف الحادي عشر في المدارس غير التحضيرية.

ولم يتوقف الأمر عند صورة هذه السيدة فحسب بل إن حتى غلاف الكتاب نفسه تظهر عليه صورة لطالبة محجبة، ليكتشف أيضاً بأن الصورة خضعت لنفس سيناريو التعديل وتم استبدال صورة لفتاة محجبة بصورة فتاة غير محجبة في الصورة الأصلية، وكذلك الصورة الأصلية يمكن إيجادها على موقع .shutterstock

ونالت قصة تعديل الصور هذه قسطاً كبيراً من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم إعادة نشرها 3 آلاف مرة وحصلت على 11 ألف و500 إعجاب.

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