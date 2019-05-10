إطلاق نار في محيط مسجد إبراهيم حسين شرق لندن أثناء صلاة التروايح

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في حادث إطلاق رصاصة خارج مسجد إبراهيم حسين في شرق لندن خلال صلاة التراويح. وقالت الشرطة إنه لم تقع أية إصابات في هذا الحادث مستبعدة ارتباط الحادث بالعمل الإرهابي. حادث إطلاق النار حدث بالقرب من مسجد في إلفورد شرق لندن في حدود الساعة 10.45 مساءً أي بعد نصف ساعة فقط من بداية صلاة التراويح.

وأوضحت الشرطة بأن رجلا كان يحمل سلاحا دخل المسجد الواقع على طريق سبعة ملوك، وتم إخراجه من المسجد من طرف أعوان الأمن وبعض المصلين. وقال شهود عيان بأنه تم سماع صوت إطلاق النار بعد وقت قليل.

ويأتي هذا الحادث بعد مقتل 51 شخصًا خلال عملية إطلاق نار خطيرة في مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا وبعد عامين تقريبًا من هجوم إرهابي آخر على المصلين بالقرب من مسجد فينسبري بارك في شمال لندن، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وقال أحد المصلين في مسجد إبراهيم حسين "سمعنا صوت إطلاق النار بعد حوالي نصف ساعة من بدء الصلوات، هناك ثلاثة طوابق وخلال صلاة العشاء والتراويح في رمضان يكون المسجد مكتظا. كنت في الطابق العلوي وبعد حوالي 30 دقيقة من إقامة الصلاة سمعنا ضجة كبيرة".

وفي بيان، قال مفتي سهيل، إمام مسجد إبراهيم حسين "إن رجلاً دخل المبنى أثناء الصلاة ثم هرب بعد أن أوقفه الإخوة عند المسجد."