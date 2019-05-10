البنتاغون يقر تحويل 1.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع أقر تحويل 1.5 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال الاستقطاع من بنود أخرى من بينها 600 مليون دولار من حساب مخصص لقوات الأمن الأفغانية.

وتضاف هذه الخطوة إلى عملية تحويل أخرى تمت في مارس آذار لمليار دولار من تمويل الجيش لبناء الجدار الذي قرر الرئيس دونالد ترامب بناءه وهو قرار أثار انتقادات حادة من الكونجرس.

وقال شاناهان في بيان "تم توفير الأموال من عدة مصادر منها خفض النفقات وتغيير في البرامج وتعديل للمتطلبات وهو ما يضمن الحد الأدنى من التأثير على جاهزية القوات".

وأضاف أن الجيش الأمريكي لديه أكثر من أربعة آلاف جندي على الحدود إضافة إلى 19 طائرة.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إن التحويل سيشمل 604 ملايين دولار من مبالغ كانت مخصصة لقوات الأمن الأفغانية. وتواجه تلك القوات صعوبات في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق بالبلاد في مواجهة حركة طالبان.

وخصصت الولايات المتحدة 4.9 مليار دولار لدعم قوات الأمن الأفغانية في العام المالي الجاري.

وقال مسؤول أمريكي آخر "لا يعكس ذلك أي تغير يتعلق بالتزامنا... تطلب تمويل السياسات التي نلتزم بها مبلغا أقل مما اعتقدنا" مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تعيد فيها الولايات المتحدة تخصيص الأموال من ذلك الحساب.

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