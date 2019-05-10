أمريكا ترسل دفعة جديدة من صواريخ باتريوت للشرق الأوسط بسبب إيران

صرح مسؤول أمريكي لرويترز يوم الجمعة بأن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديداً متنامياً من قبل إيران.

ويأتي القرار بعد أن عجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية وإرسالها قاذفات إلى الشرق الأوسط عقب دلائل رأت أنها تشير إلى احتمال استعداد إيران لشن هجوم.

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