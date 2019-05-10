تغريم فيسبوك 271 ألف دولار في تركيا بسبب انتهاك لخصوصية بيانات

قالت الهيئة التركية المعنية بحماية البيانات الشخصية يوم الجمعة إنها فرضت على فيسبوك غرامة قدرها 1.65 مليون ليرة (270976 دولار) في أبريل / نيسان بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات خاصة.

وأشارت الهيئة إلى بيان أصدرته فيسبوك في ديسمبر/ كانون الأول قالت فيه إن الشركة اكتشفت ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات (إيه.بي.آي) مما سمح لتطبيقات خارجية بالاطلاع على صور مستخدمي فيسبوك.

وقالت الهيئة التركية إن نحو 300 ألف مستخدم في تركيا تضرروا من انتهاك بياناتهم الخاصة. وأضافت أن ثغرة البرمجة المذكورة استمرت لمدة 12 يوما في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وأن عدم تدخل فيسبوك في الوقت المناسب يكشف عن قصور في التقنيات الاحتياطية للتصدي لذلك.

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