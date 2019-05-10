الحوثيون يبدأون السبت الانسحاب من الحديدة والصليف ورأس عيسى

قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن جماعة الحوثي اليمنية وافقت على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية في الفترة من 11 إلى 14 مايو أيار لتمهيد الطريق أمام اضطلاع الأمم المتحدة بمهمة إدارة الموانئ وفقا لاتفاق سلام برعاية المنظمة.

وذكرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في بيان أن من المهم أن تلي الخطة "الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات".

وأبرمت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران اتفاقاً مبدئياً في ديسمبر كانون الأول مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لسحب قواتها من الحديدة بحلول السابع من يناير كانون الثاني، وذلك وفقاً لهدنة تهدف لتفادي هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستعرة منذ أربعة أعوام.

والحديدة شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة.

وقال اللفتنانت جنرال مايكل لوليزجارد الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق إن الحوثيين ينوون بدء الانسحاب يوم السبت من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

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