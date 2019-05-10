شاهد: يقظة سائقة حافلة مدرسية أمريكية تنقذ طالباً من موت محتم!

تسببت يقظة سائقة حافلة مدرسية أمريكية من إنقاذ حياة فتى كانت على المحك.

وأظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة الداخلية في الحافلة السائقة سامنثا كول وهي تشد طالباً من قميصه لمنعه من النزول من الحافلة بعد أن أذنت له بذلك، وهذا بسبب مرور سيارة بسرعة كبيرة متجاوزة الحافلة بشكل مخالف لقانون السير.

وبعد خلو الطريق قامت كول بإطلاق بوق الحافلة لتوبيخ السائق المسرع وأذنت للطالب مجدداً بالنزول وأرشدته لعبور الشارع.

وأشادت إحدى الطالبات الموجودات على متن الحافلة بما فعلته سامنثا معتبرة أنها كانت حركة جيدة، لينتقل الإعجاب إلى صفحات التواصل الاجتماعي التي أثنت على كول، وتمت مشاركة الفيديو الذي نشرته صفحة مدرسة نوويتش سيتي أكثر من 7 آلاف مرة صباح الخميس.

وقالت منطقة نيويورك العليا في ولاية نيويورك إن شريط الفيديو التقط في 26 نيسان/ أبريل على طريق في الولاية على بعد حوالي 40 ميلاً إلى الشمال من خط ولاية بنسلفانيا.

وقالت المنطقة إن الأنوار الحمراء للحافلة كانت تومض وأن كول قامت بعمل "رائع".

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