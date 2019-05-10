شاهد: سيدات روسيا البيضاء يرقصن رقصا تقليديا احتفالا بموسم الحصاد

يحرص سكان قرية بوغوست الصغيرة في روسيا البيضاء على الحفاظ على التقاليد الموروثة من الأجداد خلال احتفالهم بعيد القديس يوري حيث تؤدي النساء والفتيات رقصات تقليدية احتفالا بقدوم فصل الربيع وموسم الحصاد.

ويمزج الروس البيض خلال هذا الاحتفال السنوي بين التقاليد المسيحية والتقاليد الوثنية التي ورثوها عن أجدادهم.

وارتدت النساء والفتيات الأزياء الوطنية والفساتين المنقوشة بالورود وانخرطن في الغناء وأداء رقصات تقليدية احتفالا بقدوم فصل الربيع وموسم الحصاد.

وقالت يكاترينا بانشينيا، وهي واحدة من أكبر سكان قرية بوغوست سنا، إن السكان حافظوا على هذا التقليد حتي في فترة الحرب العالمية الثانية.

" أثناء الحرب كان الشباب والسيدات والفتيات يتجمعون معا لممارسة هذه الطقوس في القرى التي لم تتعرض للحرق. تقام هذه الطقوس من أجل محصول جيد".

وتعد قرية بوغوست واحدة من عدد قليل من القرى الواقعة في جنوب روسيا البيضاء التي تحافظ على تقليد الاحتفال بهذا العيد.

وتقول الأسطورة المحلية إن القديس يوري كان راعيا للأغنام وبالنسبة للفلاحين كان هذا هو اليوم الذي يفحصون فيه ماشيتهم ويخرجون إلى الحقول لتقييم حالتها قبل غرس البذور في الأرض.

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