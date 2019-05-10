شاهد: أبرز لقطات الأسبوع من أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة

اخترنا لكم هنا مجموعة من أبرز اللقطات التي نقلها لكم موقعنا خلال الأسبوع، فمن أستراليا إلى فرنسا إلى الولايات المتحدة اخترنا هذه الأحداث.

ففي أستراليا رشق رئيس سكوت موريسون بالبيض الثلاثاء أثناء تظاهرة في إطار حملته لانتخابات العامة المقررة في 18 مايو/ أيار الجاري، أما في باريس فقد افتتح عملاق الأثاث السويدي إيكيا أول متجر له في قلب العاصمة الفرنسية في منطقة مادلين الشهيرة بالقرب من العديد من المعالم السياحية، يوم الاثنين 6 أيار/مايو الجاري.

أما في نيويورك فقد لفت المشاهير النظر ككل عام في مهرجات ميت السنوي بألبستهم المثيرة والفاضحة أحياناً، ويهدف هذا المهرجان السنوي لجمع الأموال والتبرعات لمتحف المتروبوليتان للفنون في المدينة وكذلك افتتاح معرض الأزياء السنوي لمعهد الأزياء في الولاية.