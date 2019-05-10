شاهد: إنقاذ فيلين صغيرين علقا في حفرة في سريلانكا

تمكن مسؤولون عن الحياة البرية في إنقاذ فيلين صغيرين سقطا في حفرة بسريلانكا وبقيا فيها لمدة ثلاث ساعات.

واضطر مسؤولون عن الحياة البرية إلى استخدام جرافة لفتح ممر يهرب منه الصغيران. وخرج أحدهما من الحفرة على الفور والتأم شمله بأمه لكن الصغير الآخر كان بحاجة إلى جرافة لمساعدته وبمجرد أن خرج رفض مغادرة المنطقة.

وكان الصغيران سقطا في الحفرة الموجودة بأرض خاصة. وقال السكان المحليون إن الفيلة الأم حاولت إنقاذهما لكنها فشلت.

وبعد انتهاء جهود الإنقاذ، قال قرويون ومسؤولون عن الحياة البرية إنهم استخدموا ألعابا نارية تصدر أصواتا عالية لإجبار الصغيرين على العودة إلى الغابة حيث انضما إلى أميهما.

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