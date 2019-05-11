العثور على مخبئ للأسلحة بقيمة مليون دولار بالقرب من منزل المغنية الشهيرة بيونسيه

صادرت السلطات الأمريكية ليلة الأربعاء أكثر من ألف قطعة سلاح في منزل يقع في أحد أغنى الأحياء في الولايات المتحدة بمحاذاة منزل نجمة الغناء بيونسيه نولز. وعرف ضابط الشرطة كريس راميريز " الرجل، الذي قبضت عليه شرطة لوس أنجلس على أنه جيرار داميان ساينز، البالغ من العمر 57 عامًا واعتقل للاشتباه في قيامه بنقل أسلحة بطريقة غير مشروعة قصد إعطائها أو بيعها.

وتم الافراج عن ساينز بكفالة بلغت قيمتها 50 دولار ألف دولار مع إبقاء التحقيق مفتوحا.

واكتشفت الشرطة إلى جانب أعوان المكتب الفيدرالي كميات كبيرة من الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات والبنادق والمسدسات أثناء عملية تفتيش المنزل الكائن في منطقة هولمبي هيلز في غرب لوس أنجلس.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

ويسكن في منطقة هولمبي هيلز العديد من الفنانين والمشاهير، من بينهم النجم الراحل مايكل جاكسون وبيونسي نولز ونيل دايموند وكذلك فرانك سيناترا واربرا سترايسند وبينغ كروسبي وغاري كوبر ووالت ديزني وزوجان قويان من همفري بوجارت ولورين باكال.

وقدرت السلطات قيمة المحجوزات بمبلغ يتراوح بين 500 ألفا ومليون دولار.