غوغل تدفع أكثر من 600 دولار لمن يبدل هاتف "أيفون" ب"بيكسال 3 إيه"

فضلت شركة غوغل اختصار الوقت وإحداث من خلال الكشف رسميًا عن هواتفها الذكية الجديدة، متوسطة المدى بيسكل 3 إيه وإكس إل في مؤتمر مطوري برامج غوغل هذا الأسبوع. وكما هو متوقع، تصميمات كل من الهواتف الجديدة تعكس تصميم بيكسل 3 إيه مع الحفاظ على الأسعار المنخفضة عكس ما تقوم آبل وسامسونغ. وتقترح هواتف غوغل بيكسل نفس خدمات هواتف منافسيها لكن بسعر أقل، حيث يبلغ سعر هاتف "بيكسل 3 إيه" حوالي 399 دولارا وبيسكل 3 حوالي 799 دولارا.

وجهزت غوغل هاتفها بيسكل 3 إيه الجديد بكاميرا أمامية واحدة بدلاً من اثنتين، ولا تتضمن شاحناً لاسلكياً. وستباع في 13 دولة بيعت فيها أجهزة "بيكسل 3". ومن أجل تسهيل إنتشار هاتفها الجديد، تقوم غوغل بمنح مالكي أيفون الفرصة لدفع مبالغ أقل وفي كثير من الأحيان دفع لا شيء مقابل الحصول على هاتف بيكسل. وإن كانت صفقة تغيير الهاتف من أيفون إلى بيكسل بالنسبة للزبون غير مرضية، لكن غوغل مستعدة لدفع ما يصل إلى 600 دولار للزبون من أجل جعل الصفقة أكثر ربحا.

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على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يقوم أي شخص لديه جهاز أيفون إكس إس ماكس بتغييره بجهاز أندرويد متوسط ​​المدى، إلا أن قيمة الفائدة التي تعرضها غوغل مقابل هذه الصفقة تبلغ 610 دولارات بالضبط. هذه الصفقة تغطي بشكل كامل تكلفة إقتناء جهاز بيسكل إكس أل وأكثر.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الزبون يتطلع إلى التخلص أخير من هواتف أيفون القديمة على غرار أيفون 6 و7 مثلا والتوجه نحو شراء هاتف جديد لغوغل، وفي هذه الحالة قد يحصل الزبون على مبلغ 250 دولارًا على جهازك القديم. كما وضعت غوغل جدولا لصافي تكلفة كل هاتف، حيث تبلغ بالنسبة لأيفون إس أي iPhone SE حوالي 260 دولارًا تقريبًا ، بينما تبلغ قيمة أيفون 8 أكثر من 300 دولار، وتمنح غوغل ما يصل إلى 470 دولارًا مقابل أيفون إكس.

الثفقة صالحة أيضا مقابل هواتف سامسونغ وهواوي وإل جي وموتورولا.