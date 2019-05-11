نتنياهو يطلب مزيدا من الوقت لتشكيل الحكومة

قال متحدث إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيطلب من الرئيس منحه وقتا أكبر لتشكيل حكومة جديدة. ويتولى نتنياهو السلطة في البلاد منذ عشر سنوات وقد فاز بفترة خامسة قياسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في التاسع من أبريل نيسان والتي اعتُبرت على نطاق واسع استفتاء فعليا على زعامته مع مواجهته احتمال توجيه اتهامات له في ثلاث قضايا فساد.

وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

ويتفاوض نتنياهو على الشروط مع كل الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي كانت تشكل حكومته المنتهية ولايتها. ولم يفز أي حزب على الإطلاق في إسرائيل بأغلبية مطلقة في الكنيست المؤلف من 120 عضوا مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذي غالبا ما تجري عليه المفاوضات السياسية.

وطبقا للقانون الإسرائيلي حصل نتنياهو على فترة مبدئية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة مع احتمال تمديدها 14 يوما. وتنتهي الفترة المبدئية يوم الأربعاء. وستنتهي مهلته الأخيرة، إذا تمت الموافقة على التأجيل، في 29 مايو أيار.

وأشار متحدث باسم نتنياهو إلى جدول مزدحم يتضمن العطلات اليهودية وأيام الاحتفال بمناسبات وطنية وتصعيدا في القتال مع المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة الأسبوع الماضي كبعض الأسباب للسعي إلى التأجيل.

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