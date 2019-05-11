كيم كارداشيان تعلن عن مولد طفلها الرابع عن طريق أم بديلة

أعلنت كيم كارداشيان الجمعة عن مولد طفلها الرابع من خلال أم بديلة. وقالت نجمة تلفزيون الواقع لمتابعيها على تويتر والبالغ عددهم نحو 60 مليونا "لقد وصل، وهو رائع". وأضافت "يبدو حاليا وكأنه توأم لشيكاغو. أنا متأكدة أن شكله سيختلف كثيرا، لكنه الآن شبهها تماما".

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاغو التي ولدت في يناير/ كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضا وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات. ولم يكشف الزوجان عن اسم المولود الجديد بعد.

وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادة سينت في العام 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.