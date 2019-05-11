الحوثيون يبدأون الانسحاب من ميناءين في الحديدة والحكومة اليمنية تصفه بالمسرحية

قال شاهد من رويترز إن حركة الحوثي في اليمن بدأت اليوم السبت سحب قواتها من ميناء الصليف في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متعثرا منذ شهور.

والخطوة، التي لم تؤكدها الأمم المتحدة أو يقرها التحالف الذي تقوده السعودية بعد، هي أول خطوة كبيرة في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض والحوثيون الموالون لإيران العام الماضي ويقضي بوقف إطلاق النار وسحب القوات من الحديدة، وذلك في إطار جهود دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعة أعوام.

وأفاد الشاهد بأن فرقا من الأمم المتحدة تشرف على إعادة انتشار الحوثيين في ميناء الصليف، الذي يستخدم في نقل الحبوب، بينما توجهت فرق أخرى إلى ميناء رأس عيسى النفطي لبدء تنفيذ انسحاب الحوثيين من هناك.

وأضاف الشاهد الذي كان بالميناء "خفر السواحل استلمت ميناء الصليف".

مسرحية

رفض معمر الارياني وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اليوم السبت انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر بوصفه "مسرحية" تهدف إلى "تضليل المجتمع الدولي".

وقال الارياني لرويترز "ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الامن مع اننا جادون في تحقيق السلام".

وذكرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في بيان في وقت سابق أن الحوثيين سينفذون "انسحابا مبدئيا أحادي الجانب" في الفترة من 11 إلى 14 مايو أيار من ميناءي الصليف ورأس عيسى إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

وأضافت أن من شأن إعادة الانتشار أن تسمح للأمم المتحدة بالقيام "بدور رئيسي" في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وأن يحسن من عمليات الفحص التي تجريها المنظمة الدولية للشحنات.

ولم يصدر تعليق بعد من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويضم دولا سنية والذي حشد قواته خارج الحديدة، التي تدخل منها معظم الواردات والمساعدات لليمن.

وأصبحت الحديدة ساحة الحرب الرئيسية منذ حاول التحالف مرتين العام الماضي السيطرة على ميناءها لقطع طريق إمدادات الحوثيين الرئيسي.

وتعطل تنفيذ اتفاق السلام منذ يناير كانون الثاني وسط غياب الثقة بين طرفي الحرب في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف ودفع باليمن إلى شفا مجاعة.

ويدعو الاتفاق قوات التحالف لترك مواقعها في ضواحي الحديدة في إطار إعادة الانتشار الأولية، قبل المرحلة الثانية التي يتراجع فيها الطرفان أكثر.

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