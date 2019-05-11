إعلام سعودي: قوات الأمن تقتل عددا من المطلوبين في القطيف

قالت قناة الحدث التلفزيونية، المملوكة لسعوديين، على تويتر يوم السبت إن قوات الأمن قتلت عددا من المطلوبين أثناء "عملية أمنية" في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة.

وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز ضدهم. وتنفي السلطات السعودية إساءة معاملتهم. وذكرت قناة الحدث أن العملية نُفذت في بلدة تاروت بالقطيف دون مزيد من التفاصيل.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، تنفذ أجهزة الأمن بانتظام عمليات في هذه المنطقة وأفادت تقارير بسقوط قتلى في هذه العمليات. وكانت قوات الأمن السعودية قتلت شخصين في شهر أبريل الفائت، وقالت إنهما كانا يحضران لعملية إرهابية.

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