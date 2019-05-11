شاهد: العرض الأول لفيلم علاء الدين في لندن مع اقتراب صدوره في السينمات الأوروبية

انطلق العرض الاول لفيلم علاء الدين الذي أنتجته شركة ديزني في لندن وذلك بحضور النجم الأمريكي ويل سميث الذي لعب دور جني المصباح وبحضور الممثل ذي الأصول المصرية مينا مسعود والذي يلعب دور علاء الدين فيما تلعب ناعومي سكوت دور الأميرة ياسمين. وقال ويل سميث على هامش العرض الأول للفيلم في لندن "شعرت بالرعب حقًا في البداية. عليك أن تكون حذراً مع هذه الأنواع من الأفلام التي تميز طفولة الناس. هناك حنين إلى هذا الفيلم."

وتميز فيلم الكارتون "علاء الدين" في نسخة 1992 بتجسيد الراحل روبن ويليامز لصوت جني المصباح.

وقال سميث: "لقد خلق روبن ويليامز شيئًا ثوريًا". "لم نكن نعرف حتى أننا يمكن أن نفعل ذلك في فيلم رسوم متحركة بالطريقة التي ابتكر بها الجني. لذلك ، أردت أن أفعل ذلك بطريقة كانت تكريما لروبن ولكن في نفس الوقت ، وجدت جديدة في وكانت الموسيقى ، وهي نكهة الهيب هوب للموسيقى ، هي الطريقة التي وجدت بها أنا في خلق جني جديد ".

وأضاف سميث الذي لمع نجمه بفضل مسلسل (ذا فريش برينس أوف بل إير) في التسعينيات لمسة شخصية وبعض الهيب هوب والراب إلى شخصية الجني الأزرق خفيف الظل الذي يخرج لعلاء الدين من المصباح السحري.

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قال مينا مسعود إن الدور "كان حقيقةً تحققت" ، بينما تحدثت سكوت عن دورها النسائي.

ويحكي الفيلم الجديد القصة نفسها الواردة في فيلم الرسوم المتحركة والتي تدور حول شخصية علاء الدين وحبه للأميرة ياسمين لكن المخرج غاي ريتشي قال إن القصة "كانت بحاجة للتجديد".

وأضاف "فيلمنا أطول نصف ساعة وهناك اختلاف بين فيلم الرسوم المتحركة والفيلم السينمائي".

وقال ريتشي إن شخصية الأميرة ياسمين كانت هي الشخصية الأساسية التي احتاجت إلى التطوير والإضافة.

وقالت الممثلة ناعومي سكوت "لقد انجذبت نحوه بسبب قوتها ولأنني شعرت كأنني رأيتها فيها ، والتي أعتقد أنها قوية حقًا". "إنها تقاتل من أجل حرية شعبها ، وتريد أن تقود شعبها. وأعتقد أن هذا ما هو رائع".

تحتوي نسخة ريتشي من القصة المحببة على تسجيلات جديدة للأغاني الأصلية التي كتبها ألان مينكين وكاتب القصائد الغنائية هوارد أشمان وتيم رايس ، بالإضافة إلى موسيقى جديدة مؤلفة خصيصًا للفيلم.

تواريخ صدور فيلم مصباح علاء الدين حول العالم:

يضرب الفيلم موعدا لمحبيه في دور العرض في المملكة المتحدة ابتداء من 22 مايو/ أذار ثم الولايات المتحدة يوم 24 من نفس الشهر.

* بلجيكا وفلندا وفرنسا واندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنوريج والفلبين والسويد في 22 مايو 2019.

* الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكولومبو وألمانيا والدنمارك واليونان والمجر والبرتغال وروسيا وسنغافورة وسلوفاكيا وأكرانيا يوم 23 مايو 2019.

* وفي بلغاريا وكندا والصين واستونيا واسبانيا وجامايكا ولبنان وسريلانكا وليتوانيا والمكسيك وماليزيا وبولندا ورومانيا والمملكة العربية السعودية وتركيا واليابان في 24 مايو 2019.