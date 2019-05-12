وزارة الخارجية المصرية تدين تعرض أربع سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياة الإقليمية الإمارتية

أدانت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد ما وصفته دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه عمل تخريبي ضد أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقالت إنها تقف إلى جانب هذا البلد.

وفي بيان، قالت الوزارة إنها "تدين جميع الأعمال التي من شأنها أن تضر بالأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة" و "تؤكد تضامن الحكومة المصرية والشعب الإماراتي في مواجهة جميع التحديات التي قد تواجهها"

و في بيان سابق قالت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأحد إن أربع سفن تجارية استهدفتها "عمليات التخريب" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات دون التسبب في خسائر بشرية ، دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة التخريب.